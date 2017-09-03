Тюменские студенты смогут узнать о развитии бизнеса от успешных людей

Программа "Бизнес класс" стартует для студентов колледжей и техникумов Тюменской области. В рамках проекта молодые люди, заинтересованные в открытии и развитии собственного дела, смогут получить знания и опыт от успешных предпринимателей.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента образования и науки, программа для тюменских студентов будет бесплатной. Курс рассчитан на пять месяцев, его можно пройти дистанционно при помощи онлайн-занятий или в очной форме. Чтобы учиться с наставниками, необходимо подать заявку на интенсив и пройти отбор. В основе программы — практические знания от успешных предпринимателей и бизнес-экспертов, видеоуроки, вебинары и очные занятия. После обучения студенты, освоившие все обязательные модули, получат электронные сертификаты, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

По итогам курса участники могут сформировать целостное видение своего бизнеса, систематизировать накопленные знания и наработать бизнес-компетенции. Регистрация продлится до 27 сентября на сайте программы.

