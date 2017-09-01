Вакциномобиль проедется по тюменским торговым центрам

В Тюмени началась прививочная кампания против гриппа. Любой житель города может привиться в поликлинике по месту жительства, а в тюменских детских садах и школах вместе с вакцинацией детей организованы специальные дни для иммунизации родителей.

В городе стартует и работа мобильных медицинских центров. Завтра, 2 сентября, поставить прививку от гриппа можно будет на Цветном бульваре в специально оборудованном автомобиле. С 10 до 16 часов там будут работать медицинские специалисты городской поликлиники №3.

Далее будут организованы выезды "вакциномобиля" к торгово-развлекательным центрам города. 3 сентября бригада будет работать с 10 до 16 часов у ТРЦ "Колумб", 9 сентября — у ТРЦ "Гудвин", у ТРЦ "Кристалл" — 10 сентября, у ТЦ "Лента" (ул. Алебашевская, 19) — 16 сентября, у ТРЦ "Сити Молл" — 17 сентября, на парковке возле ТЦ "Окей" — 23 сентября, у ТЦ "Галактика" — 24 сентября, у ТРЦ "Фаворит" — 30 сентября.

"Создавать мощную защиту перед наступлением эпидемиологического сезона необходимо заранее. После прививки защитные антитела в достаточном количестве вырабатываются в организме уже через 10–14 дней. Вакцинация остается наиболее эффективным специфическим методом профилактики гриппа, которая позволяет свести риск заболевания гриппом к минимуму, а при заражении — избежать тяжелой формы осложнений", — напоминают в департаменте здравоохранения администрации Тюмени.

Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области