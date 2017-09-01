Ялуторовский музей приглашает окунуться в мир советского детства

В музее "Дом природы" структурного подразделения "Ялуторовский музейный комплекс" ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" состоялось открытие выставки "Игра на все времена". Все желающие могут посетить ее до конца сентября.
Каждый человек на земле когда-то был ребенком, поэтому гостями выставки стали взрослые и родители с маленькими детьми. Родители с радостью вспоминали игрушки своего детства, а дети с интересом разглядывали непривычные и порой странные игрушки.
На открытии посетители увидели игрушки советского периода: зверят, героев сказок и мультфильмов, плюшевые игрушки, известные настольные и логические игры. Также вниманию посетителей была представлена коллекция обрядовых и обережных кукол из фондов музея, кукол в народных костюмах и кукол, переданных в дар туристами из разных уголков мира.
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