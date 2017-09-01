Торжественные линейки 1 сентября пройдут под эгидой Российского движения школьников

В тюменских школах 1 сентября пройдут торжественные линейки с участием Российского движения школьников, сообщили в пресс-службе дворца творчества и спорта "Пионер".

В нынешнем году желание присоединиться к Российскому движению школьников изъявили более 120 среднеобразовательных учебных заведений Тюменской области. В связи с этим в День знаний представители организации подготовили познавательную и яркую программу для праздничных линеек в школах, участвующих в деятельности РДШ.

"Главная цель – максимально информировать учителей, учеников и родителей о том, что теперь их школа задействована в РДШ. Поэтому на линейках активисты движения презентуют нашу деятельность, объяснят, как включиться в общую работу. Также в рамках празднования Дня знаний ребята споют песню Российского движения школьников, в некоторых учебных заведениях – станцуют под неё оригинальный флешмоб", - пояснила председатель Тюменского регионального отделения "Российского движения школьников" Наталья Ахлюстина.

Отдельная масштабная программа запланирована на открытии нового корпуса средней школы №63 в микрорайоне Восточный-2, который 1 сентября примет более 2,5 тысячи учеников. На линейке будет присутствовать губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Помимо выступления ребят из опорных школ РДШ, открытие посетят участники Тюменского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

В школе №22, бывшей опорной в минувшем году, также состоится долгожданное награждение активистки РДШ Ульяны Поздеевой. Юная тюменка стала лауреаткой регионального конкурса "Гордость Тюменской области - 2017" в специальной номинации РДШ. В своём учебном заведении школьница руководит медийным центром, сама снимает новости, занимается волонтёрской деятельностью.