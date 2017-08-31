Тюмень попробует стать столицей Тотального диктанта

Со следующего года акция "Тотальный диктант" будет ежегодно менять столицу. Статус предполагает, что в город приедет автор, который и продиктует свой текст участникам акции. Тюмень будет претендовать на звание столицы Тотального диктанта в 2018 году, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Прием заявок начнется осенью. Далее на сайте totaldict.ru состоится голосование, по итогам которого в финал пройдут семь городов. Представители городов-финалистов выступят с презентациями в феврале на ежегодной конференции Тотального диктанта в Новосибирске, где жюри выберет победителя.

"Тюмень соответствует всем критериям, позволяющим претендовать на звание столицы Тотального диктанта. Акция проводилась в городе уже семь лет. В последние четыре года число участников превышало тысячу. В этом году диктант написали 1732 человека", — считает многолетний координатор акции в нашем городе, заведующая кафедрой русского языка ТюмГУ Лариса Басова.

Фото: группа "Тотальный диктант в Тюмени" / vk.com