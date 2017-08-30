Общественный совет УМВД по Тюмени активно участвует в организации массовых мероприятий

В Тюмени 30 августа состоялось заседание Общественного совета при УМВД России по г. Тюмени. Открыл встречу начальник УМВД России по г. Тюмени Петр Вагин.

Вручив удостоверения членам Общественного совета, руководитель городской полиции выступил с отчетом о проделанной работе, отметив все прошедшие мероприятия.

Так, Общественный совет совместно с Центром "Семья" проводил для жителей областной столицы информационно-развлекательную программу "Лето в Семье. Эко-квест", приуроченную к Году экологии в России. Дважды в неделю в течение лета для тюменцев организовывали яркую шоу-программу с мастер-классами. Здесь же уже состоявшиеся и будущие родители могли пополнить свой родительский багаж новыми знаниями и умениями, получить бесплатные консультации специалистов (педагогов, психологов, юристов, медицинских работников) и поделиться своим опытом.

Представители городской полиции и общественного совета приняли участие в круглом столе Клуба экспертов Тюменской области, ключевой темой которого стало патриотическое воспитание детей и молодежи. Участники заседания поделились друг с другом опытом патриотической работы, своим видением проблем, связанных с информационной, образовательной и культурной политикой в регионе, в стране в целом.

В начале августа в детском центре отдыха и оздоровления "Дружба – Ямал" прошла всероссийская акция "Зарядка со стражем порядка", приуроченная ко Дню физкультурника. В массовой зарядке приняли участие тюменские спортсмены-полицейские, футболисты, члены Общественного совета при МВД города Тюмени и активисты Общероссийского народного фронта. Вместе они продемонстрировали детям физические упражнения, которые помогут настроить организм на продуктивный день.

А в преддверии Дня знаний сотрудники личного состава полиции города Тюмени и члены общественного совета УМВД по Тюмени на добровольной основе взяли на себя сбор необходимых учебных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей в рамках акции "Собери ребенка в школу".

В своем докладе Петр Вагин выделил ряд вопросов, по которым в дальнейшем намечена работа.

Председатель Общественного совета УМВД России по г. Тюмени Александр Пересторонин выразил благодарность за активную жизненную позицию, за участие в проведении массовых мероприятий с участием членов Общественного совета. Он также наметил ряд направлений в работе силовой структуры, по которым у населения возникает наибольшее количество вопросов.

В завершении встречи Петр Вагин поблагодарил собравшихся за активную гражданскую позицию и желание усовершенствовать работу органов внутренних дел.