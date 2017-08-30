С начала года в Тюмени зарегистрировано больше сотни преступлений, совершенных детьми

За первые семь месяцев 2017 года в областном центре 135 преступлений было совершенно подростками или с их участием. В этот же период 2016-го таких случаев было куда больше — 207. Выходит, что за короткий промежуток детская преступность в Тюмени снизилась на 53%.

Начальник УМВД по Тюмени Петр Вагин считает, что на положительной динамике сказываются профилактические меры, в том числе хорошо отлаженное взаимодействие со школьными инспекторами, должности которых стали штатными. Больше половины совершенных детьми преступлений — имущественного характера: из 135 случаев 78 пришлись на кражи.

"В позапрошлом году у нас было модным увлечение шоплифтингом. Нами совместно с прокуратурой и администрацией города были приняты серьезные меры. Мы наладили взаимодействие с торговыми точками, службами безопасности. Основное внимание было на предотвращение совершенных преступлений. Сейчас их число сократилось: в этом году в Тюмени зарегистрировано порядка 20 таких краж в торговых центрах. На сокращение повлияли, безусловно, и декриминализация статьи по краже, и увеличение порогового размера ущерба до 2,5 тысяч рублей — всё, что ниже, теперь считается административным правонарушением", — добавил начальник тюменской полиции.

Помимо этого в областной столице дети были замечены в 4 разбойных нападениях, 11 грабежах, 12 преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 6 угонах и 2 случаях причинения тяжкого вреда здоровью. Из 135 преступлений порядка сотни — это дело рук ребят 16–17 лет, остальное предприняли подростки помладше. 21 преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

"Основная наша задача — не привлечение несовершеннолетнего к уголовной ответственности. Мы прекрасно понимаем, что этим серьезно можно вмешаться в судьбу ребенка и не позволить в дальнейшем ему работать в органах государственной власти, местного самоуправления или где-то учиться. Поэтому идет активная работа по профилактике. С начала года порядка тысячи раз за ненадлежащее воспитание детей мы привлекли по статье 5.35 КоАП РФ их родителей. На несовершеннолетних мы составили 235 административных правонарушений, чтобы не позволить этому перерасти в более серьезные преступные факты", — рассказал Петр Вагин.

Тем не менее 14 подростков пришлось поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних — это те, кто совершил преступление, но еще не достиг возраста уголовной ответственности. Еще двоих для более плотной работы перенаправили в спецшколу в Ревде Свердловской области.

Влада Нерадовская