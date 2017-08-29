В Тюмени собрать детей в школу помогают полицейские

В преддверии Дня знаний в УМВД России по городу Тюмени проходит акция "Собери ребенка в школу". На добровольной основе сбор необходимых учебных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей взяли на себя сотрудники личного состава полиции города Тюмени, а также члены общественного совета УМВД по Тюмени.

Начальник УМВД России по Тюмени Пётр Вагин поздравил ребят с приближающимся началом нового учебного года. Главный полицейский пожелал ребятам ставить перед собой новые цели и достигать их, легко воспринимать и понимать любую информацию, уверенно и смело пополнять багаж своих знаний.

К поздравлениям присоединился председатель общественного совета, сопредседатель тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта Александр Пересторонин, член Общественного совета Гариф Ромашкин, председатель совета ветеранов УМВД России по Тюмени Валерий Пелевин, а также инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюмени.

Получив красочные и полезные подарки, дети увлеченно освежили школьные знания в игровой форме вместе с детским аниматором "Ноликом". Завершилось праздничное мероприятие чаепитием с вкусными угощениями, приготовленными специально для маленьких гостей. Мероприятие прошло также при поддержке банка ВТБ24.