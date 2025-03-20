Тюменским участковым повысят зарплаты за счет регионального бюджета

11:42 20 марта 2025
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Депутаты Тюменской областной думы решили рекомендовать правительству региона рассмотреть вопрос о региональных выплатах участковым уполномоченным полиции с целью укрепления кадровой политики. С инициативой выступила фракция "Единой России", остальные единодушно поддержали.

Парламентарии отметили, что повышение зарплат сотрудникам полиции - прерогатива федеральных органов, однако в ряде регионов уже существует такая практика доплат из местных бюджетов. Предложение сформировано на основе такого опыта.

 Губернатор Александр Моор заявил, что регион готов выделить из бюджета деньги на эти цели:

Сегодня самый сложный вопрос и для органов полиции, и в целом для правоохранительной системы – это комплектование кадрами. Безусловно, это в первую очередь вопрос федеральных коллег, но мы не можем стоять в стороне, тем более, что есть существенная нехватка в подразделениях, которые напрямую оказывают влияние на безопасность в наших населенных пунктах. Я здесь полностью поддерживаю своих коллег фракции "Единая Россия" при полной поддержке депутатов ЛДПР и, думаю, всех фракций. В самое ближайшее время примем необходимые нормативные документы и, несмотря на все сложности с бюджетом, выделим необходимые ресурсы для того, чтобы оказать социальную поддержку в виде выплат участковым полномочиям, чтобы максимально укомплектовать штат достойными сотрудниками, которые будут эффективно выполнять свои задачи и обеспечивать безопасность в нашем регионе, в наших населенных пунктах.

Теги: #ТО , Александр Моор , выплаты , полиция , УМВД
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