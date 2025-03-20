Тюменским участковым повысят зарплаты за счет регионального бюджета

Депутаты Тюменской областной думы решили рекомендовать правительству региона рассмотреть вопрос о региональных выплатах участковым уполномоченным полиции с целью укрепления кадровой политики. С инициативой выступила фракция "Единой России", остальные единодушно поддержали.

Парламентарии отметили, что повышение зарплат сотрудникам полиции - прерогатива федеральных органов, однако в ряде регионов уже существует такая практика доплат из местных бюджетов. Предложение сформировано на основе такого опыта.

Губернатор Александр Моор заявил, что регион готов выделить из бюджета деньги на эти цели: