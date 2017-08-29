Участники "Тюменской марки" соберутся на бизнес-завтрак

Бизнес-завтрак участников "Тюменской марки" состоится в четверг, 31 августа, в ресторане "Счастье" (Республики, 65). Встреча начнется в 10:00.

Бизнесмены обсудят возможности, которые им открывает участие в конкурсе, а также зададут вопросы директору департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергею Толстых.

"Сейчас список участников только формируется. Но в этом году чувствуется ажиотаж: заявки подали более 200 предпринимателей, а примут участие в конкурсе только 100 компаний. Поэтому те бизнесмены, которые оперативно сдадут все документы в департамент, скорее окажутся в числе участников. И на завтраке мы ответим на все интересующие их вопросы", – рассказал Сергей Толстых.

Подробно спикер расскажет и о работе народных экспертов. Напомним, впервые в этом году неравнодушные горожане смогут сходить на экскурсии на предприятия и посмотреть, как строится тюменский бизнес.

Для участия в завтраке необходима предварительная регистрация по почте Vasileva.tmn@gmail.com или по телефону 8-909-742-33-39 (Юлия Васильева).