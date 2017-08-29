В тобольском "Камельке" обсудили воспитание особых детей

Тобольский музей-заповедник стал рабочей площадкой для секции "Создание оптимальной системы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве в условиях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" августовской конференции педагогов города.

Как рассказали в пресс-службе ТИАМЗ, методисты музейно-образовательной деятельности представили вниманию гостей доклад "Сотрудничество с социальными институтами в вопросах обучения и воспитания детей, имеющих особые образовательные потребности" и презентовали мастер-класс "Трава-огонь".

Отметим, что Тобольский музей-заповедник работает со всеми категориями населения. Так, в 2015 году объект показа – музейный комплекс "Дворец наместника" был удостоен диплома за победу в номинации "Лучшее учреждение муниципального образования Тюменской области по обеспечению условий доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения". Все мероприятия музея выстроены с учетом возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностей детей.