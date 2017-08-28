Привить от гриппа рассчитывают половину населения Тюменской области

С 21 августа в регионе стартовала прививочная кампания против гриппа. Для обеспечения эпидемиологического благополучия на территории области в предстоящий эпидсезон необходимо привить против гриппа не менее 50% населения, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Вакцинации подлежат лица из группы риска согласно национальному календарю профилактических прививок: дети, посещающие организованные коллективы, медицинские работники, лица старше 60 лет, работники образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

"Ежегодно в Тюменской области отмечается высокий охват населения вакцинацией против гриппа, благодаря чему заболеваемость гриппом в области за последние 10 лет снизилась в 13 раз. По итогам прошлого сезона среди привитых не зарегистрировано серьезных осложнений и тяжелых форм заболевания. У них даже в случае заболевания болезнь протекала легче", — отмечают специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области.

Озаботиться вакцинацией граждан, не входящих в предусмотренные национальным календарем прививок категории, призывают руководителей тюменских предприятий — их просят прививать сотрудников за счет средств компании.