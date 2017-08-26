Борьба с коррупцией в Тюменском районе дает результаты

12:17 26 августа 2017
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in-news.ru

Прокуратура Тюменского района в первом полугодии 2017 года выявила 146 преступлений, содержащих признаки коррупции - на 110 меньше, чем в 2016 году, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".

По словам старшего помощника прокурора Тюменского района Елены Ялдышевой, большая часть коррупционных дел связана с тем, что в муниципальных образованиях района сотрудники часто предоставляют недостоверную информацию о своих доходах.

За первое полугодие 2017 года в администрацию района поступило 1 150 обращений граждан. Одно из них не принято к рассмотрению. Ответы или разъяснения даны по 1 033, на стадии рассмотрения – 116.

Отметим, что любой житель Тюменского района может оставить свой вопрос в блоге главы на сайте администрации.

Теги: коррупция , прокуратура , Тюменский район
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