Борьба с коррупцией в Тюменском районе дает результаты

Прокуратура Тюменского района в первом полугодии 2017 года выявила 146 преступлений, содержащих признаки коррупции - на 110 меньше, чем в 2016 году, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".
По словам старшего помощника прокурора Тюменского района Елены Ялдышевой, большая часть коррупционных дел связана с тем, что в муниципальных образованиях района сотрудники часто предоставляют недостоверную информацию о своих доходах.
За первое полугодие 2017 года в администрацию района поступило 1 150 обращений граждан. Одно из них не принято к рассмотрению. Ответы или разъяснения даны по 1 033, на стадии рассмотрения – 116.
Отметим, что любой житель Тюменского района может оставить свой вопрос в блоге главы на сайте администрации.
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