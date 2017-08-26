На Закалужской снесли комплекс незаконно построенных СТО

В областном центре снесли самовольно построенный комплекс технического обслуживания автомобилей на улице Закалужской.

Незаконные постройки здесь появились несколько лет назад. Предприимчивые граждане возвели их без необходимых разрешений. Взыскателем по исполнительному производству стала администрация Тюмени. Суд постановил освободить земельный участок путем демонтажа и вывоза временных построек, однако исполнять требование никто не стал.

"Так и не удалось убедить владельцев шести незаконных построек в необходимости сноса объектов добровольно. Лишь после приезда судебных приставов и спецтехники они выступили с предложением ко взыскателю об отсрочке работ по сносу с последующим самостоятельным осуществлением демонтажа, однако было уже поздно. Вчера комплекс снесли", — рассказывают в пресс-службе УФССП по Тюменской области.