В Тюмени снесут старую школу

Снос здания бывшей школы на улице Красных Зорь в Тюмени начнут в июне, контракт на тот вид работ уже заключен, сообщает ГУС ТО.

Старое кирпичное здание имеет деревянные межэтажные перекрытия. В 2021 году по заказу ГКУ ТО "Управление капитального строительства" ООО "ПРОЕКТ 2001" провело инструментальное обследование строительных конструкций. Эксперты пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация здания невозможна.

Подрядная организация планирует приступить к сносу здания в начале июня и завершить работы до конца сентября. На освободившемся участке построят новое здание для школы.