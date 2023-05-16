В Тюмени снесут старую школу

16:00 16 мая 2023
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Снос здания бывшей школы на улице Красных Зорь в Тюмени начнут в июне, контракт на тот вид работ уже заключен, сообщает ГУС ТО.

Старое кирпичное здание имеет деревянные межэтажные перекрытия. В 2021 году по заказу ГКУ ТО "Управление капитального строительства" ООО "ПРОЕКТ 2001" провело инструментальное обследование строительных конструкций. Эксперты пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация здания невозможна.

Подрядная организация планирует приступить к сносу здания в начале июня и завершить работы до конца сентября. На освободившемся участке построят новое здание для школы.

Теги: снос , школы
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