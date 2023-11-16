В Тюмени активизировались работы по сносу долгостроя на улице Герцена

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Рабочие ведут активный разбор многоквартирного дома №50 на улице Герцена в Тюмени, который строился с многочисленными нарушениями и по суду признан опасным для проживания. Этажность практически всех секций аварийной многоэтажки уменьшилась, но не со стороны улицы Камышинской - для безопасного сноса этой части дома до конца года закроют для проезда участок улиицы от Смоленской до Герцена, сообщили в администрации города.

Полностью дом должны снести к 1 марта 2024 года.

Факты многочисленных нарушений при возведении многоквартиррника, в том числе строительных и противопожарных норм установлены Калининским районным судом в феврале 2019 года, администрации Тюмени было рекомендовано обеспечить его снос, сообщил заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков.

Согласно проектой документации, на снос городу потребовалась бы 287 млн рублей, в связи с этим было решено использовать механизм безвозмездного сноса - работы ведутся за счет того, что пригодные остатки стройматериалов компания может использовать в своей хозяйственной деятельности. С лета этого года на доме появился новый подрядчик - "Градстрой" (ГК "СБК"). Руководитель службы заказчика ГК СБК Алексей Козлов рассказал, что до полного завершения сноса необходимо произвести демонтаж 79 этажей (количество этажей всех оставшихся неразобранными секций дома), из них 15 уже снесены. Рабочий день на стройплощадке длится с 8 до 21 часа. Без выходных.

Стройматерилы с дома, непригодные для использования по прямому назначению, рабочие увозят на дробильную установку и в дальнейшем используются для устройства временных проездов, временных площадок, для подъёма территории.