2 379 тюменцев переехали из аварийных домов в новые квартиры в 2021 году

За 2021 год 2 379 человек переехали в новые квартиры, все они – переселенцы из аварийного фонда, а именно 925 жилых помещений площадью более 35 тыс. кв. метров, сообщили в администрации города.

За год было снесено 112 ветхих строений, в том числе по адресам: ул. Комбинатская, 34, ул. Хабаровская, 6, ул. Герцена, 34, 36, ул. Большая Заречная, 8, ул. Попова, 4 – 6.

По словам замдиректора МКУ "ТГИК" Андрея Белоглазова, в прошлом году снесено на 55 % больше, чем в 2020-м, а в наступившем к сносу планируются 1 23 строения.