111 аварийных многоквартирников собираются снести в Тюмени в 2022 году

10:52 15 ноября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В проекте бюджета Тюмени на 2022 год запланированы расходы на  снос 111 домов многоквартирных домов, признанных аварийными или непригодными для проживания.  Они будут сломаны и разобраны после обеспечения жилищных прав граждан в рамках реализации региональных программ по переселению, отметили в администрации города. 

По муниципальной программе "Реализация жилищной политики на 2015 – 2022 годы", выполнение которой досрочно завершилось в этом году, в Тюмени снесено 210 признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домов общей площадью 498,8 тыс. м². 

Теги: аварийное жильё , бюджет , снос
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2021