111 аварийных многоквартирников собираются снести в Тюмени в 2022 году

В проекте бюджета Тюмени на 2022 год запланированы расходы на снос 111 домов многоквартирных домов, признанных аварийными или непригодными для проживания. Они будут сломаны и разобраны после обеспечения жилищных прав граждан в рамках реализации региональных программ по переселению, отметили в администрации города.
По муниципальной программе "Реализация жилищной политики на 2015 – 2022 годы", выполнение которой досрочно завершилось в этом году, в Тюмени снесено 210 признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домов общей площадью 498,8 тыс. м².
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