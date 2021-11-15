111 аварийных многоквартирников собираются снести в Тюмени в 2022 году

В проекте бюджета Тюмени на 2022 год запланированы расходы на снос 111 домов многоквартирных домов, признанных аварийными или непригодными для проживания. Они будут сломаны и разобраны после обеспечения жилищных прав граждан в рамках реализации региональных программ по переселению, отметили в администрации города.

По муниципальной программе "Реализация жилищной политики на 2015 – 2022 годы", выполнение которой досрочно завершилось в этом году, в Тюмени снесено 210 признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домов общей площадью 498,8 тыс. м².