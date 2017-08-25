Тюменцев предупреждают, что грозит за самовольное занятие земли

В чем выражается самовольное занятие земельного участка и что за это грозит в ходе прямой телефонной линии рассказала начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Тюменской области Наталия Калинина.

Зачастую указанное нарушение совершается в ходе изменения фактических границ земельного участка, в результате которого увеличивается площадь участка за счет смежных земельных участков или земель, государственная собственность на которые не разграничена.

За самовольное занятие земельного участка для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 1 до 1,5 процентов от кадастровой стоимости, при этом его сумма должна составить не менее пяти тысяч рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этом случае штраф будет составлять от 2 до 3 процентов от кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей.

В целях недопущения нарушений необходимо удостовериться, что границы используемого земельного участка соответствуют сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и в том, что используемая и огороженная площадь участка соответствует площади, указанной в документах на землю.

"Стоит убедиться и в том, что фактически установленные ограждения соответствуют сведениям о местоположении границ участка, содержащимся в ЕГРН. В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ используемого земельного участка рекомендуем обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ", — отметила Наталия Калинина.