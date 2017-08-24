Студент ТюмГУ покоряет гоночные треки России

Кирилл Распутин – кандидат в мастера спорта, один из самых перспективных автогонщиков Тюменской области. С 8 лет гонял на картинге и добился немалых успехов: в его активе награды целого ряда престижных соревнований, в том числе Кубок России по картингу. В 17 пересел в автомобиль и к 20 собрал целую коллекцию наград на Кубке Урала и Сибири, в Российской серии кольцевых гонок в Сочи (статус чемпионата страны) стал победителем, участвовал в международных соревнованиях. Подробности https://www.utmn.ru/presse/novosti/priyem/326513/