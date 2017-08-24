Юрий Алтынов: Наша задача – обеспечить соблюдение прав и законных интересов жителей и гостей региона

Начальник областной полиции генерал-майор Юрий Алтынов поздравил сотрудников с 73-й годовщиной образования Управления МВД России по Тюменской области и отметил, что каждый из них - и те, кто на заслуженном отдыхе, и те, кто сейчас несут службу - внесли огромный вклад в укрепление, развитии и безопасности региона:

"Праздничная дата - хороший повод оглянуться назад, задуматься о настоящем и будущем, о том, что сделано и что еще предстоит воплотить в жизнь. Тюменская область много лет заслужено удерживает статус индустриального региона, главной топливно-энергетической базы страны, одного из наиболее динамичных субъектов Российской Федерации. Здесь успешно развиваются наука, образование, культура, качество жизни и многие другие сферы.

На тюменской земле живут, трудятся и созидают более миллиона трехсот тысяч человек. Наша задача – сделать жизнь каждого законопослушного гражданина благополучнее и счастливее, обеспечить соблюдение прав и законных интересов жителей и гостей региона. Уже не первый год, благодаря ежедневной, кропотливой, самоотверженной работе полицейских обстановка в Тюменской области стабильна. Мы добились серьёзных результатов и с гордостью и радостью видим, как воплощаются в жизнь мечты об укреплении, развитии и безопасности региона.

Добиться такого результата было бы невозможно без большой сплоченной команды высококлассных профессионалов, которая сформировалась в региональном УМВД. Отдельно хочу поздравить ветеранов ОВД, которые заложили богатые традиции. Даже уходя на заслуженный отдых, многие сотрудники не оставляют службу – они передают молодым специалистам бесценный опыт в служении Закону и Отечеству, всегда готовы прийти на выручку и помочь добрым профессиональным советом. Мы искренне желаем вам здоровья и долголетия.

От имени руководства УМВД и от себя лично мне хочется поблагодарить сотрудников всех подразделений органов внутренних дел за честный и добросовестный труд. Желаю успехов в службе, благополучия в семьях, как можно меньше тревог и трудностей. Это праздник каждого из нас и всего коллектива в целом. С Днем образования Управления МВД России по Тюменской области!"