Cherchez la femme: кто сыграет роль влюбленной парочки?

Съемки короткометражного фильма Cherchez la femme стартуют в Тюмени на днях. Главные роли уже заняты, а вот одна эпизодическая роль еще свободна – влюбленной парочки. Кто ее сыграет? Выберут жители города. Прием заявок уже начался.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый – прием заявок – уже стартовал. Участникам необходимо до 25 августа заполнить небольшую анкету на сайте фильма. Затем на этой же площадке состоится голосование – это второй этап. Он продлится до 27 августа. Победители появятся в эпизоде фильма Cherchez la femme. В "соревновании" могут участвовать пары от 18 лет. Организаторы будут рады увидеть в числе заявок и молодых влюбленных, и тех, чья любовь горит уже на протяжении многих лет.

"Наша цель не просто снять фильм о Тюмени, но и показать, что это город интересных и активных горожан, которые хотят творить и развиваться. Мы получили около 200 заявок на кастинг, поэтому решили разыграть дополнительную возможность для желающих поучаствовать в проекте и поработать на съемочной площадке", – прокомментировала продюсер Юлия Киселёва.

Съемки картины о приключениях братьев вот-вот начнутся – уже стартовали репетиции на натуре. О том, что происходит за кулисами проекта можно прочитать в блогах, которые будут вести участники съемочного процесса. Первая запись уже вышла. Проект поддержал "Мой портал", именно на этом ресурсе создана страница короткометражки.