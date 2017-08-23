Тобольский музей-заповедник готовится к новому учебному году

Тобольский музей-заповедник подготовил обширную программу для воспитанников школ города ко Дню знаний.

Как рассказали в пресс-службе ТИАМЗ, во Дворце Наместника (Красная площадь 1, стр. 3) учащиеся 1–4 классов смогут стать участниками интерактивного занятия "Тайны древнего Искера". Мероприятие проводится в зале "Культура и быт сибирских татар" музейного комплекса.

Ребятам предстоит перенестись вглубь веков с помощью мультимедийной панели "Живая картина Искер", узнать об истории городища Искер – столицы Сибирского ханства, традиционной одежде и ремеслах сибирских татар, прочитать сказку из волшебного свитка, ответить на несколько занимательных вопросов и даже пострелять из лука.

В год столетия пребывания царской семьи Романовых в Тобольске для учащихся 5–8 классов пройдут интерактивные занятия "Детство в царском доме".

Старшеклассников ожидают "Загадки великого химика" — квест-игра, в которой участники должны пройти несколько этапов, на каждом выполняя несколько заданий связанных с именем Д. И. Менделеева, историей и химией. Также учащихся 8–11 классов ждет интеллектуальная игра "Тайны древней столицы".

Специалисты семейного музейного центра "Камелек" (Красная площадь 1, стр.4) приглашают на тематическое мероприятие "В страну знаний". Программа рассчитана на детей 7–10 лет. Чтобы завоевать почетное звание "Ученик", участникам предстоит собрать необходимые школьные принадлежности, разгадать загадки, посоревноваться в силе и ловкости.

Ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня знаний и началу нового учебного года, состоится в Гостином дворе (Красная площадь 2, стр. 1). Для гостей музея-заповедника пройдет акция "Все начинается со школьного звонка", мастер-класс "Кораблик знаний" и игра-викторина "Путешествие в страну знаний".