Тюменцев приглашают на цветообменник

16:30 21 августа 2017
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www.zielonyogrodek.pl
| Фото: www.zielonyogrodek.pl

В поселке Боровский Тюменского района впервые состоится цветообменник.

Акция перекликается с популярным в Тюменской области книгообменником. Идею обменяться цветами поддержали члены волонтерского отряда "Мудрый цветовод", на счету которого много добрых дел, в том числе по благоустройству поселка.


Поменять свои растения на новые смогут все желающие, в том числе и жители Тюмени.
Цветообменник пройдет по адресу: поселок Боровский, улица Советская, 4. Начало - в 10:00.

Теги: цветы , Боровский , инициатива , проекты , Тюменский район
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