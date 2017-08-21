Тюменцев приглашают на цветообменник

В поселке Боровский Тюменского района впервые состоится цветообменник.
Акция перекликается с популярным в Тюменской области книгообменником. Идею обменяться цветами поддержали члены волонтерского отряда "Мудрый цветовод", на счету которого много добрых дел, в том числе по благоустройству поселка.
Поменять свои растения на новые смогут все желающие, в том числе и жители Тюмени.
Цветообменник пройдет по адресу: поселок Боровский, улица Советская, 4. Начало - в 10:00.
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