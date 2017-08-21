В Тюмени инвалид пытается вернуть пандус к своему подъезду

С жалобой в тюменскую прокуратуру обратился местный житель. 54-летний мужчина, инвалид-колясочник, рассказал, что пандус у подъезда его дома демонтировали по решению суда, а добиться установки нового от собственника находящегося там нежилого помещения он не смог.

Тюменец купил квартиру в доме на улице Станислава Карнацевича — в подъезде, который уже был оборудован пандусом. Собственник нежилого помещения, расположенного в подвале того же дома, незаконно перенес пандус. Он развернул его в другую сторону, так как конструкция мешала обустройству входной группы его помещения. Жильцам первого этажа, под окнами которых был установлен пандус, пришлось в судебном порядке добиваться его демонтажа. По решению суда собственник нежилого помещения демонтировал пандус с нового места, но восстанавливать его там, где он был раньше, отказался. Для этого ему пришлось бы снести всю входную группу.

"В результате инвалид был лишен возможности въехать и проживать в своей новой квартире. В этой связи прокуратура округа обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском, в котором потребовала обязать собственника нежилого помещения демонтировать входную группу и восстановить ранее демонтированный пандус", — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Накануне суд, рассмотрев дело, удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.