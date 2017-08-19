Тюменские таможенники напоминают о важности правильного заполнения статформ

Тюменские таможенники напоминают об административной ответственности за несвоевременное или неправильное заполнение статистических форм о перемещении товаров внутри Евразийского экономического союза.

Как рассказал начальник отдела административных расследований Тюменской таможни Александр Решетников, правила учета и перемещения товаров и грузов внутри Евразийского экономического союза гласят, что любые перемещения материальных ценностей между территориями России, Казахстана, Киргизии, Республики Беларусь и Армении должны отражаться в специальных статистических формах, предложенных к заполнению таможенным органом России. С 29 января 2017 года введена административная ответственность за несвоевременное предоставление данных статформ, либо статформ, которые содержат недостоверные сведения. Статья предусматривает наложение административного штрафа на организации от 20 до 50 тысяч рублей, а на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. Если подобное правонарушение совершается повторно, то сумма увеличивается вдвое.

"Статформы можно подавать в электронном варианте или на бумажном носителе. Заполняется она через сайт таможенной службы. Если у организации имеется электронно-цифровая подпись, то подача идет в электронном виде", - отметил Александр Решетников.



Если у организации нет цифровой подписи, то она заполняет документ на сайте федеральной таможенной службы и уже на бумажном носителе направляет его в таможенный орган, пишет ИА "Тюменская линия".