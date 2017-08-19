Юные тюменские геологи завоевали высокие места всероссийской олимпиады

Юные тюменские геологи приняли участие во Всероссийской полевой Олимпиаде в Кемерово, где завоевали несколько высоких наград. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

В рамках олимпиады выявляли сильнейших по таким дисциплинам, как геологический маршрут, геологический разрез, палеонтология, минералогия и петрография, гидрология, радиометрия, шлиховое опробование и других. Среди участников были не только российские школьники, но и представители Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. В этой борьбе тюменцы заняли пять высоких мест.

Так, Ильнар Урамаев завоевала бронзу в соревнованиях "Шлиховое опробование", Кирилл Кельтман и Юлия Кошелева - четвертое место в радиометрии, Арина Тишенская стала четвертой в соревнованиях по геологическому разрезу и пятой в направлении "Нефть и газ", Юлия Кошелева и Софья Павленко заняли пятое место в соревнованиях по гидрологии.

Команду Тюменской области отметили за активную работу и достойное представление материала на выставке "Геология и мы".

