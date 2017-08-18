Поранившегося пилой юного тюменца до больницы домчали автоинспекторы

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В окрестностях Тюмени на Велижанском тракте к сотрудникам ГИБДД с просьбой о помощи обратился подъехавший на "Тойоте" мужчина. В салоне иномарки автоинспекторы увидели мальчика лет восьми, на коленках которого стоял пластиковый таз, куда стекала кровь из перебинтованной руки. Водитель рассказал, что на даче ребенок порезал руку циркулярной пилой.

В тот момент на трассе находились автопатруль полка ДПС ГИБДД и исполняющий обязанности командира взвода Иван Марцинкевич. Оценив ситуацию, старший лейтенант Марценкевич включил сирену и проблесковые маяки и сопроводил "Тойоту" до лечебного учреждения за восемь минут.

Ребенку вовремя оказали необходимую помощь, благодаря оперативности опасной для жизни кровопотери удалось избежать.