В Тюменской филармонии пройдет традиционная ярмарка абонементов

Традиционная осенняя ярмарка абонементов состоится 11-13 сентября в Тюменской филармонии. Билеты на циклы концертов сезона 2017/18 года можно будет приобрести со скидкой 15%. Время работы ярмарки с 10 до 20 часов, вход свободный.

На ярмарке будут представлены 37 абонементов: вечерние концерты классической музыки, программы для детей, хореографическое направление, концерты органной музыки и многое другое, сообщили в пресс-службе ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение".

На осенней ярмарке также будет представлен новый абонемент "Алябьевская музыкальная осень", который позволит слушателям посетить все концерты фестиваля со значительной скидкой.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.