Топ мероприятий для тюменцев на 19-20 августа: КИТ-пикник, фестиваль охоты и счастливые семьи

Грядущие выходные вновь порадуют тюменцев насыщенной программой: КИТ-пикник и Фестиваль охоты, Фестиваль счастливых семей и многочисленные экскурсии, бесплатные занятия спортом и танцами... А главное - щедрые скидки от Тюменского концертно-театрального объединения. Подробнее об этих и других мероприятиях в обзоре выходных дней от проекта Афиша Тюмень | КтоКуда72.

Фестиваль органной музыки в Тобольске

С 15 июля по 3 сентября в Тобольске проходит Первый фестиваль духовной музыки "Органная музыка в древней столице Сибири". В рамках фестиваля выступят двенадцать исполнителей: органистов, инструменталистов и вокалистов.

Мария Блажевич, органистка Томской филармонии, вдохновитель и художественный руководитель проекта, признается, что тобольский орган в уникальной акустике костела звучит потрясающе, нисколько не уступая звучанию многих органов России.



КИТ-пикник 2017

Представители креативных индустрий покажут свои возможности на пяти площадках: "Арт", "Дизайн", "Современные технологии", "Мода-стиль" и "Медиа". Программа составлена так, чтобы гости "Кит-пикника" получили опыт и новые знаний, но и не забывали об отдыхе. Среди интересных тем для обсуждения: "Что делать дальше в регионе?", "Дизайн для людей" и "Перспективы виртуальной реальности".

Вас ждет море креатива, маркет с самыми модными вещами, всевозможные игры, научное кино, современное искусство, фуд-зоны и еще миллион способов провести свободное время.

Когда: 10:00 - 20:00, 19 августа 2017 г.

Где: Тюмень, парк "Заречный", зона отдыха Заречных микрорайонов

Стоимость участия: 250 рублей

Фестиваль охоты

Спортивный стрелковый клуб "Стальной азарт" приглашает на Фестиваль охоты, посвященный открытию осеннего сезона охоты! В программе:

12:00 - Открытие Фестиваля Охоты

12:15-12:30 - Показательные бои с автоматами

13:30-14:00 - Чемпионат по стрельбе из американской рогатки

14:20-14:50 - Стендовая стрельба "Дуэль Мастеров"



А также: сборка-разборка ММГ АК-74 М, навыки владения холодным оружием, страйкбол, катание на лошадях, водный тир, аквагрим, стрельба из лука, арбалета и народные забавы!

Когда: 12:00, 19 августа 2017 г.

Где: Тюмень, 11 км, Ялуторовского тракта, 1, стр. 1

Вход: 150 руб с человека (дети до 6 лет бесплатно)



Экскурсия по фондохранилищу Тюменского музейно-просветительского объединения

Посетители познакомятся с хранениями трех коллекций:

русская живопись. Подлинные картины Карла Брюллова, Владимира Боровиковского, Ильи Репина, Ивана Шишкина — знаменитых художников XVIII – начала XX века;

дерево. В открытом хранении посетители увидят "Дамский интерьер", "Мужской кабинет" и "Крестьянская изба" — интерьеры из мебели конца XIX – начала XX века;

документы. Архивные грамоты, альбомы, фотографии и плакаты, связанные с историей Тюменской области.



Также посетители сфотографируются на фоне картины выдающегося художника-абстракциониста.

Заявки на проведение мероприятия принимаются по телефонам 8 (3452) 45-35-90, 45-35-05. Максимальное количество участников одной экскурсионной группы — 10 человек.

Когда: 19 августа в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Где: фондохранилище Тюменского музейно-просветительского объединения (ул. Советская, 63, вход со стороны ул. Орджоникидзе и Елецкой)

Стоимость билетов: 200 рублей

Ночная экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь… Автобус"

На экскурсии на комфортабельном двухэтажном автобусе по неоновой Тюмени участники узнают историю города от небольшого острога до столицы самой большой области в России и одного из лучших городов по уровню качества жизни, города инноваций, науки, культуры, искусства и спорта. Экскурсия длится 50 минут.

Обязательное бронирование мест по телефону 8 (34-52) 45-35-90.

Билеты необходимо выкупить заранее в музее "Городская дума".

Когда: 21:00, 22:00 и 23:00, 19 августа 2017 г.

Где: автобус от остановки "Музей" ("Набережная")

Стоимость: 200 рублей - 1 этаж, 400 рублей - 2 этаж (дети до 14 лет - 200 рублей)

Маршрут по улицам: Республики – Ямская – Ленина – Первомайская – Мориса Тореза – Малыгина – Мельникайте – Республики.



Фейерверк скидок на билеты в драмтеатр и филармонию

Торжественное открытие касс после летних каникул состоится в Тюменском драматическом театре в субботу. Гостей ждет концертная программа, призы и 50% скидки на билеты. Скидки в этот день ждут тюменцев не только на спектакли драмтеатра, но и на мероприятия Тюменской филармонии!

Первые 30 человек, купившие билеты, получат уникальную возможность побывать на эксклюзивной экскурсии по театру от директора Сергея Осинцева. Также посетить кулуары театра смогут те, кто купит более 16 билетов на спектакли театра. Все зрители, купившие билеты в этот день, примут участие в розыгрыше годового юбилейного театрального абонемента.

Когда: 12:00 - 21:00, 19 августа 2017 г.

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)



Фестиваль автомобильного тюнинга "Plankwill 1.0"

В программе фестиваля: крутые тюнинг-проекты из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и т.д., RC drift, конкурсы, подарки, спортивные площадки, фуд-корт, мангальная зона - и всё под классную музыку от DJ 's нашего любимого города!

Когда: 12:00, 19 августа 2017 г.

Где: База отдыха "Олимпия" (29 км Ялуторовского тракта)

Вход: 300 руб с человека (дети до 12 лет бесплатно)



Акция по раздельному сбору мусора

Экологические активисты вновь предлагают позаботиться об окружающей среде и вдумчиво отнестись к сортировке мусора. На пяти точках в разных частях города соберут старую бытовую технику, стеклянные бутылки и банки, одежду и обувь. Самое время освободить свои полки от накопившегося хлама с заботой об окружающей среде.

Когда: 9:30 - 12:30, 19 августа 2017 г.

Список адресов: https://vk.cc/70lF7d

Участие бесплатно!



Кино под открытым небом: Зомби по имени Шон

В жизни Шона все идет наперекосяк: ему 29 лет, он работает обычным продавцом-консультантом в эдаком "Эльдорадо" британского типа, дома постоянные бытовые разборки с сожителями, еще и подруга дает полный отворот-поворот.

А тут еще, как назло, начинается какая-то эпидемия — ожившие и очень голодные трупы начинают бродить по туманному Альбиону в поисках свежей человечинки, по ходу дела заражая все больше и больше невинных граждан, превращая их в таких же зомби...

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Количество мест ограничено. И - одевайтесь по погоде. Прихватите с собой плед.

Когда: 21:00, 19 августа 2017 г.

Где: Тюмень, крыша "Fabric Bar" (ул. Молодежная 74/4)

Орг. взнос: 150 рублей

Подробности по телефону: +7-922-042-00-26

Возрастное ограничение 16+



Группа "Джаст Сьюзи" в Cover Pub "Ё-Бург"

Музыкальная группа Джаст Сьюзи представляет программу "Музыка около солнца". Солнце может и пригреть и причинить ожог. Так и песни, которые входят в репертуар, не только балуют слух, но и прижигают изредка резким словечком. Музыканты играют в стилях инди, боссанова, регги, рок - и всё это, смешиваясь, создаёт атмосферу добра и кайфа.

Когда: 19:30, 19 августа 2017 г.

Где: Тюмень, сover Pub "Ё-Бург", (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

Депозит: 250 рублей

Бронь столиков: (3452) 914-111 или +7-982-938-71-46

Возрастное ограничение 18+



Вечеринка Why Not

Еженедельные вечеринки в "Доме печати" ценятся среди любителей танцевать до утра. Во время Why Not за вертушками сменят друг друга шесть диджеев. Они будет сводить пластинки с electronic, house, bass треками. Приедет особый гость – Антон Elfilter из Beat Repeat Community (Екатеринбург). Вход на вечеринку открыт гостям от 18 лет при наличии паспорта.

Когда: 23:00, 19 августа

Где: Тюмень, "Дом печати" (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 250 руб или 200 руб. (с репостом)



Бесплатные утренние занятия для тюменок

Бесплатные спортивные занятия для тюменочек помогут поднять настроение, полюбить бег, снять стресс и усталость, улучшить самочувствие. В программе: пробежка, растяжка, йога, дыхание и женские практики.

Надевайте удобную спортивную форму, берите с собой водичку и коврик. Приходите с детьми, для них предусмотрены отдельные занимательные занятия.

Когда: каждое воскресенье с 9:30 до 11:00

Где: Тюмень, сквер "Заречный" на Туре (ост. "1-ый Заречный")

Участие бесплатно.

Регистрация по тел.: 8-999-365-94-90



СОЛЯНКА-МАРКЕТ

Летняя ярмарка "Солянка маркет" - это большой летний маркет; гаражная распродажа; цветочный обменник; бургеры и лимонады; море музыки и RestaurantDay. Приходите!

Когда: 12:00 - 19:00, 20 августа 2017 г.

Где: Тюмень, Дом Печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!



Фестиваль счастливых семей

Клуб саморазвития мам "Крылья" и центр "Дзержинец" Департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени приглашают всех тюменцев на "Фестиваль счастливых семей".

В программе Фестиваля выставка тюменских мастеров, занимательные мастер-классы, фитнес на свежем воздухе, развлекательная программа, детские игровые площадки и много приятных сюрпризов.

Зарегистрироваться для участия в Фестивале, а также получить возможность выиграть призы можно здесь: https://vk.cc/6Zhd4X

Когда: 11:00 - 20:00, 20 августа

Где: Тюмень, сквер ветеранов энергетики (ул. Одесская, 53)

Вход свободный.



Мастер-класс режиссёра "Союзмультфильма" - "Анимация для детей"

Событие для тех, кто мечтает создавать свои мультфильмы, но не знает с чего начать. Мультипликатор и режиссер Виктория Привалова на лекции расскажет об интересных случаях из рабочей практики, на чем строится хороший мультик и подтвердит истину, что успех приходит вместе с достойной командой. После участники сделают короткий анимационный ролик. Для этого нужен смартфон с установленной программой "Кукольная анимация", а также предварительная регистрация.

Когда: 13:00, 20 августа 2017 г.

Где: Тюмень, Медиаполис (ул. Чернышевского 2А/12)

Необходима предварительная запись: http://bit.ly/2fvDRLv



Мастер-класс "Ловец снов"

Вы плохо спите, вас мучают кошмары? А может быть у ваших друзей праздник, а вы не знаете, что им подарить? Попробуйте сделать ловец снов своими руками!

Согласно индейским повериям, ловец снов собирает все сновидения, но к спящему человеку пропускает только хорошие сны, а всевозможные кошмары задерживает. Они просто прицепляются к его нитям, как муха в паутину!

Когда: 15:00, 20 августа

Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень (ул. Республики 5а)

Оплата по тарифам "Пятого угла" (https://vk.cc/2ZtbwN) + 450 за материалы

Запись по тел.: 46-84-09



Открытые уроки Pole Dance и не только

В честь открытия студии VerticaL на Червишевском тракте гостей ждут бесплатные открытые уроки по всем направлениям от инструкторов по всем представленным направлениям.

Расписание открытых уроков:

13.00 - STRIP-PLASTIC

14.00 - Pole Dance EXOTIC

15.00 - Pole Dance

16.00 - FITNESS BODY

17.00 - Pole Dance

18.00 - BOOTY DANCE / TWERK

19.00 - Стретчинг (растяжка)

20.00 - Воздушные полотна

Когда: с 13:00, 20 августа 2017 г.

Где: Тюмень, ул. Баумана, д. 29, 9 этаж (напротив ТЦ "Континент")

Участие бесплатное!

Подробности по тел.: 61-07-50



Танцевальный мастер-класс по Vogue

Александр Шипицин – хореограф, руководитель театра танцевальных форм "Контраст", основатель команды Lama-Fam. Vogue – танец, где акцентируют внимание на подиумной походке, техничных движениях руками, экспрессивных падениях. Пока у Vogue не так много последователей в городе, но танец постепенно становится популярным. На тренировке покажут базовые движения, из которых сложится небольшая хореография.

Когда: 14:00, 20 августа 2017 г.

Где: Студия "Комьюнити", ул. Осипенко, офис 3/11

Стоимость: 350 рублей



Полный календарь мероприятий можно ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ.