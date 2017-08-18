В тюменской поликлинике пробуют телемедицинские консультации

В Тюмени поликлиника № 8 стала первой в городе, где начали тестировать функционал для оказания дистанционной врачебной помощи. Прикрепленные к медучреждению пациенты могут получить телемедицинскую консультацию терапевта или педиатра.

Как пояснили в Региональном информационно-образовательном центре, на дистанционные приемы к этим специалистам можно записаться через мобильное приложение "Медицина 72" со смартфонов на базе Android. Для этого необходимо выбрать раздел "Новая запись", после чего в списке специалистов найти "Телемедицинская консультация".

Пользователю нужно ввести свой e-mail, на который направят письмо со ссылкой на порядок оказания услуги.

Тюменцев предупреждают, что таким образом нельзя получить рецепт на препарат. По видеосвязи врач может определить тяжесть состояния и срочность необходимой помощи, алгоритм обследования, записать к терапевту, педиатру или узкому специалисту на очную консультацию, направить на лабораторные исследования или флюорографию.

Добавим, что 29 июля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о телемедицине, предусматривающий возможность оказания врачебной помощи дистанционно. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.