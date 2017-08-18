В Тюмени завершается сезон опрессовок

Фото: Уральская теплосетевая компания

С 17 по 30 августа в областном центре пройдет заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Отключения горячего водоснабжения коснутся жителей Дома Обороны, Затюменки, Маяка и центральной части города. За 14 дней "Тепло Тюмени" проверит порядка 38 километров коммуникаций.

"В зону отключения ресурса в рамках седьмого этапа попали 560 жилых домов. В связи с тем, что в Калининском административном округе проложено значительное количество сетей в частном секторе, можно с уверенностью сказать, что седьмой этап будет самым сложным. Как показывает практика, зачастую сети в таких районах прокладывались силами жителей и не всегда в соответствии со строительными нормами и правилами. Кроме того, именно здесь самый высокий процент бесхозяйных тепловых сетей", — отмечает Евгений Мурзин, главный инженер АО "Тепло Тюмени".

При подготовке к осеннее-зимнему периоду компания запланировала в зоне теплоснабжения тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 проведение гидравлических испытаний на распределительных сетях общей протяженностью 411 км. Всего за пройденные шесть этапов выявили и ликвидировали 55 повреждений.