Моор заявил, что регион на 99,9% готов к отопительному сезону

Тюменская область готова к зимнему отопительному сезону. Специалисты отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

"Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%. Благодарю коммунальные службы за проделанную работу. Окончательную оценку вместе с земляками поставим весной", - отметил Моор.