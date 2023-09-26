Моор заявил, что регион на 99,9% готов к отопительному сезону

15:20 26 сентября 2023
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Тюменская область готова к зимнему отопительному сезону. Специалисты отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сообщил губернатор в своем телеграм-канале. 

"Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%. Благодарю коммунальные службы за проделанную работу. Окончательную оценку вместе с земляками поставим весной", - отметил Моор.

Теги: Александр Моор , отопительный сезон
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