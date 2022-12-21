Тюменская прокуратура организовала горячую линию по жалобам на энергообеспечение

Прокуратура Тюменской области для оперативного решения проблем, связанных с вступлением региона в отопительный период 2022-2023 годов, организовала "горячую линию" для приема жалоб по вопросам энергообеспечения, вопросы принимаются по телефонам и в письменном виде, сообщает пресс-служба ведомства.

Письменные обращения по вопросам энергообеспечения, в том числе о фактах отсутствия отопления в многоквартирных жилых домах и объектах социальной сферы, об иных нарушениях в данной сфере до кона отопительного периода принимаются:

- через интернет-приемную,

- через портал госуслуг,

- на адрес электронной почты teplotumobl@mail.ru

- при личном обращении в прокуратуру Тюменской области по адресу: ул. 50 лет Октября, 31 в Тюмени.

В обращении необходимо указать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, и суть проблемы.

Кроме того, прием ведется в рабочее время по телефонам:

8 (3452) 27-04-44,

8 (3452) 34-53-54 - для жителей Тюменской области,

8 (3452) 56-89-54 доб. 121 - для жителей Тюмени.

По всем поступившим обращениям органами прокуратуры региона будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в облпрокуратуре.