Тюменская прокуратура организовала горячую линию по жалобам на  энергообеспечение

Прокуратура Тюменской области для оперативного решения проблем, связанных с вступлением региона в отопительный период 2022-2023 годов, организовала "горячую линию" для приема жалоб по вопросам энергообеспечения, вопросы принимаются по телефонам и в письменном виде, сообщает пресс-служба ведомства.
Письменные обращения по вопросам энергообеспечения, в том числе о фактах отсутствия отопления в многоквартирных жилых домах и объектах социальной сферы, об иных нарушениях в данной сфере до кона отопительного периода принимаются:
- через интернет-приемную,
- через портал госуслуг,
- на адрес электронной почты teplotumobl@mail.ru
- при личном обращении в прокуратуру Тюменской области по адресу: ул. 50 лет Октября, 31 в Тюмени.
В обращении необходимо указать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, и суть проблемы.
Кроме того, прием ведется в рабочее время по телефонам:
8 (3452) 27-04-44,
8 (3452) 34-53-54 - для жителей Тюменской области,
8 (3452) 56-89-54 доб. 121 - для жителей Тюмени.
По всем поступившим обращениям органами прокуратуры региона будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в облпрокуратуре.
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