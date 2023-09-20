Тепло в дома тюменцев начнут подавать в четверг

В администрации Тюмени подписано постановление о начале отопительного периода. УСТЭК постепенно будет запускать тепло в дома тюменцев с 21 сентября. В течение недели состоится регулировка системы теплоснабжения.

Отмечается, что детсады, школы, медицинские учреждения заявки на запуск отопления подают с начала сентября. На сегодня тепло включено в 78 зданиях школ и 155 корпусах детсадов.

Настройкой параметров теплоносителя в конкретном доме занимается его управляющая организация (в случае необходимости – в сотрудничестве с УСТЭК. В случае потепления (похолодания) именно её специалисты должны откорректировать подачу тепла в квартиры, чтобы температура в них была комфортной. Эти энергозатраты отражаются в показаниях приборов учёта. По ним и будут проведены начисления за отопление в сентябре.