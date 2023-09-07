Около половины соцобъектов Тюмени включили отопление

Тепло в домах горожан появится не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 °С, что касается соцобъекты (детсады, больницы, школы и т.д.) подключаются к отоплению раньше, напомнил о правилах начала отопительного сезона глава города Руслан Кухарук.

"Отдельным вопросом всегда звучит тема теплоснабжения объектов социального назначения. Школы, детские сады, медицинские учреждения уже сегодня имеют возможность подключения к теплу. На данный момент практически половина из них подали заявки, в них сейчас тепло", – сообщил глава города.

Кухарук с прокурором города Владимиром Бондарчуком провели объезд объектов теплоснабжения в преддверии начала отопительного периода. По заверениям УСТЭК, техническая готовность этих объектов находится на высоком уровне.

"В этом строительном сезоне у нас самая большая ремонтная кампания за последние годы – 59 объектов! Мы справились. Работы уже завершаются, где-то осталось лишь провести благоустройство или пусконаладочные работы. В этом году помимо прочего мы ещё реконструируем наше сердце – диспетчерскую. Сюда стекается вся информация с тепловых сетей, с котельных, насосных станций. Это позволит более оперативно реагировать на те или иные изменения в работе оборудования", - сообщил генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский.

Глава города подчеркнул, что при осмотре плановых работ по ремонту объектов теплоснабжения внимание уделяется тем районам города и вопросам, о которых сообщают тюменцы, а также объектам теплоснабжения, на которых происходят различные инциденты. Среди них и линейные объекты, и строительство новых коммуникаций и замена существующих сетей теплоснабжения, а также работы, которые выполняются в рамках благоустройства дворовых территорий.