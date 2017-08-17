В Тюмени открылась детская фотовыставка "Мы читаем!"

Посетители торгового центра "Остров" могут побывать на детской. фотовыставке. Авторы снимков запечатлели родителей и их детей за совместным чтением. Организаторы хотят донести до всех, что хорошие привычки прививаются малышам тогда, когда взрослый служит для него достойным примером.

Путь малыша в большую жизнь начинается с первой сказки, с первой картинки в книжке. "Благодаря чтению развиваются мышление и речь, фантазия и воображение. Читая вместе с детьми, родитель формирует внутренний мир ребенка, учит различать добро и зло, воспитывает художественный вкус. Наконец, просто проводит время вместе со своим ребенком", - уверена организатор фотовыставки, депутат Тюменской облдумы Елена Кашкарова.

Фото будут доступны для просмотра до 15 сентября, а голосовать за них можно до 23 августа. В конце августа будут подведены итоги и объявлены победители конкурса.

"Совместное чтение и обучение ребенка чтению - это неотъемлемая часть воспитания детей. Поэтому Суперсемейный "Остров", будучи местом, где всегда можно хорошо провести время всей семьей, поддержал и разместил у себя фотовыставку "Мы читаем". Мы понимаем, как важны такие жизненные моменты, приглашаем жителей посмотреть фотоработы тюменцев и оценить понравившийся кадр на арт-мост 2 этажа в ТРЦ "Остров" на улице Федюнинского, 67", - начальник отдела маркетинга ТРЦ "Остров" поделилась Анастасия Свечникова.