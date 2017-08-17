В тюменской исправительной колонии наладили производство средства для мытья посуды

В ИК-1 в Тюмени организовали производство жидкого моющего средства для посуды "Березка". Линию запустили на имеющихся свободных производственных площадях центра трудовой адаптации исправительного учреждения. Сейчас на новом производственном участке трудятся четыре человека.

Как отмечают в пресс-службе регионального УФСИН, годовая мощность по выпуску моющего средства составляет 300 тонн в год. "Березку" поставляют для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы Тюменской, Курганской и Омской областей.