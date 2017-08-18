ФЦН в Тюмени становится международной базой подготовки врачей-нейрохирургов

Ординаторы и аспиранты из Азербайджана, Туркмении, Таджикистана и Малайзии планируют изучать нейрохирургию в этом году в Тюмени. За все время работы центра здесь уже прошли обучение более 600 врачей из 17 стран мира.

У специалистов ФЦН накоплен большой опыт обучения передовым технологиям нейрохирургического лечения с привлечением авторитетных зарубежных профессоров, признанных в мире лидеров в разных направлениях нейрохирургии. Здесь располагается единственная в России симуляционная лаборатория, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В 2016 году в Федеральном центре нейрохирургии проведено девять международных образовательных курсов, в 2017 году запланировано семнадцать. Их организаторами стали Ассоциация нейрохирургов Тюменской области и кафедра нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

В конце 2016 года ФЦН стал базой кафедры нейрохирургии Первого Сеченовского университета, возглавил ее руководитель центра, профессор Альберт Суфианов. Сотрудничает Федеральный центр нейрохирургии и с одаренными школьниками областной физико-математической школы. Ребята получили возможность воочию увидеть реальное применение современных медицинских цифровых технологий.

Помимо подготовки кадров, тюменский центр активно участвует в создании и внедрении в практику передовых отечественных разработок в нейрохирургии, в том числе импортозамещающих, формирует научно-производственный кластер. В числе перспективных направлений: роботизированные системы управления и инструментов, визуализация и мониторинг в нейрохирургии и нейрофизиологии, разработка и применение современных материалов для имплантации – титана, керамики, биополимеров.

Среди партнеров ФЦН – инновационный холдинг "ШВАБЕ", НПО МОМТ (Международное объединение разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники), АО "Институт телевидения" (Санкт-Петербург) и ряд других организаций и предприятий. Одним из первых результатов такого сотрудничества стало изготовление Свердловским инструментальным заводом опытного образца нейрохирургического бора, предприятием ФОТЕК – опытного образца инновационного электрохирургического пинцета, компанией "Медин-Урал" - прототипов отечественных высокотехнологичных сосудистых клипс для нейрохирургии. Напомним, Федеральный центр нейрохирургии выступил инициатором их разработки, а Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал научным партнером в этом важном деле. Нынешней весной подписано соглашение между вузом и региональным правительством.