Тюменский драмтеатр предлагает закупиться билетами за полцены

Торжественное открытие касс после летних каникул состоится в Тюменском драматическом театре, подразделении ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение, 19 августа в 12:00. Гостей ждет концертная программа, призы и 50% скидки на билеты.

Первые 30 человек, купившие билеты, получат уникальную возможность побывать на эксклюзивной экскурсии по театру от директора Сергея Осинцева. Также посетить кулуары театра смогут те, кто купит более 16 билетов на спектакли театра. Все зрители, купившие билеты в этот день, примут участие в розыгрыше годового юбилейного театрального абонемента.

В день открытия касс скидка 50% распространяется на все спектакли августа–сентября и октября 2017 года за исключением премьерных спектаклей: "Мирандолина", "Господа Головлевы" и "Снежная королева".

Помимо приятных цен, всех, кто придет к драматическому театру, ждут театрализованное открытие касс, концерт оркестра "Золотая труба", возможность увидеть открытую репетицию вечернего дивертисмента и розыгрыш призов.

Гости смогут не только купить билеты на текущий репертуар театра по праздничным ценам, но и пообщаться с любимыми актерами, получить автографы, сделать селфи.

Программа дня:

12:00 - открытие касс.

13:00 - экскурсия от директора театра

15:00 - открытая репетиция концерта.

16-00 - экскурсия от директора театра.

16:30 - выступление оркестра "Золотая труба".

17:00 - экскурсия от директора театра.

19:00 - концерт актеров Тюменского драматического театра

21:00 - официальное окончание распродаж.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.