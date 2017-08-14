В Тюмени центру сантехники пришлось убрать непристойную рекламу

Нарушающим закон о рекламе признали ролик одной из тюменских фирм, который транслировался на электронных экранах в апреле этого года.

Рекламу с изображением женщины на унитазе с приспущенным нижним бельем разместил центр сантехники "Ковчег". Изображение, сопровождавшееся текстом "Сделать выбор уже легче", вызвало вопросы у экспертного совета по рекламе при Тюменском УФАС. В итоге в отношении рекламодателя было возбуждено дело.

Члены совета сошлись на том, что демонстрация интимных мест женского тела и приспущенного нижнего белья в общедоступном месте противоречит сложившимся в обществе правилам поведения.

"К данной рекламе получал доступ широкий круг лиц, в том числе и дети. Женщина, изображенная в рекламе, совершает интимный акт, который нельзя делать при всех, это стыдно и противоречит правилам приличия. Кроме того, женщина и сверху изображалась в одном нижнем белье. Согласно части 6 статьи 5 закона о рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов в рекламе", — пояснили в пресс-службе тюменской антимонопольной службы.

В ходе рассмотрения дела ООО "Ковчег" прекратило размещение этой рекламы.