В школе Голышмановского района появился интерактивный дворик

Педагог Людмила Короткова создала на территории одной из школ Голышмановского района интерактивную площадку "Сибирский дворик по-земляновски". Гости дворика могут узнать, как выглядел сибирский дворик в 19-20 веках и поучаствовать в познавательном квесте.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, средства на воплощение идеи учительница выиграла на районном конкурсе молодёжных инициатив. Два гранта пошли на благоустройство школьного двора, где появились арт-объекты и клумбы, над которыми трудились ученики, педагоги и неравнодушные жители села. Порядок на пришкольной территории поддерживают трудовые отряды.

Игра представляет собой квест с разными станциями. Здесь можно распилить бревно, сложить дрова в поленницу и пронести вёдра с водой на коромысле, посмотреть фрагмент празднования Ивана Купала, поиграть в городки, проверить знания поговорок и пословиц, пишет "Аргумeнты и факты – Тюмень".