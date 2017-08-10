На тюменских трассах возвращающихся из отпусков проконтролируют автоинспекторы

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Дополнительные меры по обеспечению безопасности на федеральных и областных автодорогах Тюменской области предпринимает региональная Госавтоинспекция.

"Уже сейчас трафик на трассах увеличился за счет жителей северных округов, массово возвращающихся из летних отпусков, — отметил начальник Госавтоинспекции Тюменской области Михаил Киселев. — Контроль за соблюдением ПДД водителями, в первую очередь скоростного режима и правил перевозки детей, будет усилен. На федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, где, по опыту прошлых лет, совершается большое число ДТП, будут нести службу дополнительные наряды специализированного батальона ДПС ГИБДД в Уватском и Тобольском районах".

Автоинспекторы уделят внимание безопасности на областной дороге Аромашево — Вагай, где резко увеличились интенсивность движения и аварийность.

В этом году на федеральных автодорогах региона погибли 59 человек, 298 человек травмированы. Основными причинами дорожной аварийности стали выезд на встречную полосу, неверный выбор скорости и нарушение режима отдыха на трассах.

В последней декаде августа региональная ГИБДД совместно с подразделениями ГИБДД Омской области и ХМАО —Югры проведет массовое профилактическое мероприятие "Дорога домой", в ходе которого будут задействованы все силы и средства ДПС, а также беспилотные летательные аппараты.