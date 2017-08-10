Тюменцев приглашают на экскурсии в новое музейное фондохранилище

Мероприятия с экскурсионным обслуживанием ко Дню области пройдут в новом фондохранилище Тюменского музейно-просветительского объединения 14 августа в 15:00 и 19 августа в 11:00, 12:00, 13:00, 1400, 15:00. Оно находится по адресу: ул. Советская, 63. Вход — со стороны улиц Орджоникидзе и Елецкой. Стоимость билета на одну персону — 200 рублей.

В музейном фонде хранятся 60 коллекций с 393 тысячами экспонатов. Музейные предметы распределены по роду материалов, где созданы условия для их сохранности. Посетители познакомятся с хранениями трех коллекций:

– русская живопись. Подлинные картины Карла Брюллова, Владимира Боровиковского, Ильи Репина, Ивана Шишкина — знаменитых художников XVIII – начала XX века;

– дерево. В открытом хранении посетители увидят "Дамский интерьер", "Мужской кабинет" и "Крестьянская изба" — интерьеры из мебели конца XIX – начала XX века;

– документы. Архивные грамоты, альбомы, фотографии и плакаты, связанные с историей Тюменской области.

Бонус: посетители сфотографируются на фоне картины выдающегося художника-абстракциониста.

Заявки на проведение мероприятия принимаются по телефонам 8 (3452) 45-35-90, 45-35-05. Максимальное количество участников одной экскурсионной группы — 10 человек. 0+