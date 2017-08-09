"Тюменская марка": как стать народным экспертом?

Впервые жители региона смогут стать народными экспертами "Тюменской марки", побывать на местных предприятиях и поставить свой знак качества товарам и услугам. Как производят аэрозоль, делают самую вкусную колбасу и где "рождаются" здания и стадионы – обо всем этом и о многом другом каждый узнает на личном опыте.

Записаться в ряды народных экспертов может любой желающий старше 18 лет на сайте marka72.ru. Для этого нужно заполнить подробную анкету в личном кабинете и ждать, когда улыбнется удача. Из всех заявившихся тюменцев посредством генератора случайных чисел организаторы выберут 240 человек. В течение месяца, с 25 сентября по 26 октября, им предстоит побывать на экскурсиях по предприятиям, участвующим в проекте, познакомиться с новейшими технологиями производства и ноу-хау ведения бизнеса.

Эксперты лично пообщаются с персоналом и собственниками компаний, узнают работу предприятий изнутри. Это будет интересно не только тем, кто хочет посмотреть пошаговый процесс создания продукции, но и тем, кто планирует открыть собственное дело.

За всю историю "Тюменской марки" в этом году народная экспертиза появилась впервые. Если раньше работа предприятий-участников в основном оценивалась конкурсной комиссией и посредством интернет-голосования, то теперь одну из главных ролей в этом процессе играют конечные потребители товаров и услуг.

"Институт народных экспертов – это не только хорошая возможность познакомить тюменцев с работой местных товаропроизводителей, но и способ сделать оценку предприятий-участников более детальной. В этом году мы конкретизировали систему оценки компаний, в результате она стала прозрачной – весь процесс голосования и его детализацию в режиме онлайн участники конкурса смогут посмотреть в личном кабинете на сайте проекта. Благодаря этому "Тюменская марка" популярна сейчас как у участников, так и у народных экспертов. Мы уже получаем заявки от тюменцев", – поделился мнением директор департамента экономики и стратегического развития города Сергей Толстых.

Прием заявок в народные эксперты проводится до 25 сентября. Это хороший способ расширить свой кругозор, а также изменить город к лучшему, став участником экономического развития региона. Главное, не упустить момент.