Тюменцы хотят, чтобы парк "Гилевская роща" работал круглосуточно

На сайте паркитюмени.рф завершился опрос по благоустройству Гилевской рощи. Большинство респондентов довольны обновленным лесопарком. В качестве изменений многие пожелали увеличение количества велодорожек, строительство веревочного парка, а также круглосуточный режим работы.

Проект "Парки Тюмени" объединил всех небезразличных жителей Тюмени. Сразу после своего запуска он стал основной площадкой, где все желающие смогли проявить инициативу и повлиять на благоустройство одного из самых популярных мест отдыха в городе – Гилевской рощи.

В течение нескольких месяцев тюменцы проходили опрос и оставляли свои пожелания. Благодаря этому стало понятно, что им нравится больше всего, а что бы они поменяли. Например, опрос показал, что количество велосипедистов в нашем городе растет. Об этом говорят цифры: 58% опрошенных были бы рады, если количество велодорожек в парке станет больше. Велосипед также стал самым популярным инвентарём для проката: за него проголосовали 51% респондентов.

Еще тюменцам предложили рассказать, каких активностей, по их мнению, не хватает в Гилевской роще. 43% опрошенных хотели бы столь популярный сейчас веревочный парк. Некоторые добавили бы площадки для паркура и скейтбординга. Но все же большинство пожелали ничего не менять и оставить Гилевку местом отдыха от городской суеты.

Из других пожеланий респондентов можно отметить возможность оплаты банковской картой в прокатах, наличие общего сайта для всех парков города и, конечно, круглосуточный режим работы парка.

"Анкетирование прошли более двух тысяч человек. Абсолютное большинство из них – 96% – хоть раз были в Гилевской роще. И это неудивительно: после благоустройства это место стало одним из самых популярных среди горожан. А теперь, благодаря их инициативе, этот парк станет еще лучше. Все пожелания тюменцев будут опубликованы и переданы в правительство Тюменской области и администрацию Тюмени на рассмотрение", – говорит один из инициаторов проекта Роман Чуйко.

В настоящее время на сайте паркитюмени.рф идет опрос по Затюменскому парку.