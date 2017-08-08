Эксперты ОНФ оценили работу нескольких тюменских поликлиник и больниц

Экспертная группа проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" оценила работу медучреждений Тюменской области. В рамках поездки координатор проекта ОНФ "Народная оценка качества" Виктор Рожков посетил два объекта в Ялуторовске и один – в Упоровском районе. Общественники в целом остались довольны работой проинспектированных учреждений.

Так, эксперты ОНФ в детской поликлинике при Областной больнице № 23 в Ялуторовске обратили внимание на то, что детское отделение находится на первом этаже жилого дома. Внутри поликлиника соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям. "Организована работа электронной очереди. Человек берет талончик и с помощью экранов, а также звукового оповещения довольно быстро попадает на прием либо в кабинет прохождения флюорографии. Также мы увидели большое количество стендов, информирующих о часах работы, и других полезных для пациентов сведений", – отметил Виктор Рожков.

Во взрослом отделении общественники проверили работу кнопки вызова ситуационной помощи, а также действие электронной записи. "Буквально при нас пациентка взяла электронный талон на прохождение флюорографии и прошла ее в течение пяти – семи минут", – отметил Виктор Рожков.

Оценили и оснащение приемного отделения для больных, перенесших инсульты. По словам главного врача больницы Людмилы Барсуковой, вся работа отделения выстроена таким образом, чтобы сократить путь пациента непосредственно к месту получения высококвалифицированной помощи. Внимание уделено последующей реабилитации пациентов – залы оснащены специальными развивающими тренажерами. Сопровождение осуществляет социальный работник, который помогает пациентам, особенно районным, получить необходимые адреса мест, где в дальнейшем они должны наблюдаться, уточнила главврач.

В Упоровской районной больнице Рожков оценил уровень оказания помощи, темпы диспансеризации населения и встретился с представителями Общероссийского народного фронта, оказавшими содействие в проведении анкетирования в рамках реализации проекта ОНФ "Народная оценка качества".

Итогом посещения объектов здравоохранения региона стал круглый стол "Проблемы в работе медучреждений и пути их решения". Участники обсудили выявленные в ходе рейда активистов ОНФ проблемы в работе медучреждений (поликлиник) и проинформировали присутствующих о проекте ОНФ "Народная оценка качества".

"Обсуждение в очередной раз подчеркнуло необходимость и своевременность проекта ОНФ "Народная оценка качества". Еще раз подтвердилось, что те рекомендации, которые общественные советы выносят по результатам официальных оценок, носят формальный характер и не отражают реальных проблем. Сегодня представители пациентских организаций, активисты Всероссийского общества инвалидов смогли донести их до представителей профильных структур", – подчеркнул Виктор Рожков.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройтблат заверила, что все озвученные предложения найдут отражение в резолюции круглого стола и будут переданы соответствующим структурам для реализации и устранения существующих замечаний.