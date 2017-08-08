В ФЦН помогли малышу, от которого отказались ведущие российские клиники

Фото пресс-службы ФЦН

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени продолжают наблюдать за прооперированными пациентами, контролируя динамику лечения. Юный Станислав Канев из республики Коми прошел долгий и непростой путь, прежде чем попасть в ФЦН. Спустя 5 месяцев после успешного проведения сложной операции он вернулся в центр, чтобы пройти контрольный осмотр.

У Станислава Канева была врожденная аномалия головного мозга – фокальная корковая дисплазия II типа. Это участок неправильно сформированной коры головного мозга, который является чрезвычайно эпилептогенным. Такая форма эпилептической активности является очень сложной и трудной для достижения ремиссии.

"Чаще всего такие дети не поддаются медикаментозному лечению. Для Стаса существовала и дополнительная проблема: его фокальная дисплазия была просто гигантских размеров и занимала практически треть полушария головного мозга. Ребенок развивался с задержкой, наблюдался гемипарез (частичный паралич мышц тела). Массивность зоны подразумевала объемную, тяжелую операцию, высоки были и послеоперационные риски. Круглосуточные приступы ещё больше усугубляли течение заболевания", - рассказывает врач-невролог детского отделения центра Ольга Клименко.

Всё началось, когда Стасу исполнилось 5,5 месяцев. Появились приступы, со временем они лишь учащались. Семья Каневых много ездила по стране, но везде отказывали в помощи из-за слишком высоких рисков, хотя и говорили, что оперативное лечение ребенку необходимо. Врачи настоятельно рекомендовали обратиться в ведущие медицинские центры Европы, семья отправила документы в клинику им. Ротшильда во Францию, но не получила положительного ответа.

"Сыну становилось всё хуже. Врачи республиканской больницы в Коми посоветовали нам обратиться в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. И от ФЦН пришёл положительный ответ. Это была наша последняя надежда, последняя точка. Мы думали, что если откажут в Тюмени, то уже всё, ребенку никак не помочь. В 2017 году, 16 марта, нам сделали операцию. Она длилась почти 8 часов. Ждать было тяжело, казалось, время остановилось… Наконец, в 10 часов вечера ко мне подошёл доктор и сказал, что операция прошла успешно. И уже через неделю нас выписали домой", - вспоминает Нина Канева, мама Станислава.

С апреля 2017 года у Стаса началась ремиссия – с этого времени приступы больше не беспокоят мальчика. На основании контрольного мониторинга и последних снимков хирурги делают вывод – на данный момент со Стасом всё хорошо.

"У нас он единственный ребенок в семье, и мы даже не могли представить, что он сможет развиваться с такими страшными приступами. Теперь же мы видим, что Стас развивается, потихонечку идёт вперед: у него и речь появляется, он уже отдельные слова говорит, встал на ножки, ходит, понимает нас, проявляет эмоции. Мы очень рады и благодарны за это всем врачам и персонально Альберту Акрамовичу Суфианову", - говорит Нина Канева.

Сейчас Нина Канева, повидавшая за последние годы многие российские клиники, на вопросы о Федеральном центре нейрохирургии отвечает просто: там все на высоком уровне.

"В ФЦН работают прекрасные специалисты, созданы отличные условия для пребывания с ребенком, у меня слов нет. Где мы только ни были, но таких условий, как в Тюмени, нет нигде", - добавляет мама Станислава.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени отличается не только высоким уровнем хирургического лечения, но и качественным предоперационным дообследованием, этого позволяет добиться передовая аппаратура и высокая квалификация персонала.

"Предоперационный этап – крайне важен, ведь именно на основании его результатов врач примет решение - проводить или не проводить операцию. Поэтому в ФЦН проводится комплексная работа: и дообследование перед операцией, и непосредственно хирургическая помощь, и наблюдение после операции. И если обследование выявляет определённые повышенные риски, мы обязательно предупреждаем пациентов, что риски больше, чем положительный эффект. Но зачастую, когда есть хотя бы минимальная возможность облегчить ситуацию по заболеванию, после многочисленных отказов, считая случай безнадежным, –пациенты готовы рискнуть. А мы готовы им помочь, особенно если это дети, которым нужно жить и жить", - говорит главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов.