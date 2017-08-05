Тюменские музеи в августе предлагают посмотреть на мамонтов и пройти тропой предков

Структурные подразделения Тюменского музейно-просветительского объединения каждый месяц стараются удивить тюменцев и гостей города новыми захватывающими мероприятиями. Стоит поторопиться, чтобы провести последний месяц лета интересно и познавательно.

Новая пешеходная экскурсия "Прогулки по тюменской набережной" стартует 13 августа в 12:00. Во время костюмированной экскурсии экскурсовод расскажет об истории города на примере скульптурных групп и барельефов, установленных на набережной реки Туры.

В музее-усадьбе Колокольниковых в тот же день откроется выставка "На диком бреге", посвященная Ермаку. Среди экспонатов – доспехи и оружие русских и татарских воинов: кольчуга, шлемы, бердыши, меч, сабли, наконечники копий, пушка с ядрами, кистени, лук. Кроме того, здесь продолжается цикл выставок одного предмета. До 14 августа в нем будет представлен орден Отечественной войны, а с 16 августа – орден Ленина.

Здесь же тюменцы могут посетить выставку "Очарованные морем", посвященную 200-летию И. К. Айвазовского. Экспозиция действует до 28 августа. На выставке представлены подлинные произведения великого мариниста ("Ялта", "Флот в виду Севастополя" и "В волнах"), его учеников (А.П. Боголюбов, Л.Ф. Лагорио, Р. Судковский) и современников (А. К. Беггров и И. П. Федоров-Керченский).

Музей "Дом Машарова" приглашает всех желающих на семейное мероприятие "Забытая забава детства" 13 августа. Гости познакомятся со старинным особняком 19 века первого тюменского промышленника и посмотрят диафильмы на старом фильмоскопе по мотивам русских народных и авторских сказок.

До конца августа в музее "Городская Дума" будет действовать бесплатная мини-экспозиция "Мамонты и мамонтята". На выставке представлены около 25 предметов, среди них работы призёров детского конкурса "День рождения мамонта" разных лет (декоративно-прикладные, литературные, художественные), сувениры с изображением мамонта, а также предметы из палеонтологической коллекции Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

Археологический музей-заповедник на озере Андреевском 13 августа ждет поклонников изобразительного искусства на мастер-классе от ненецкого художника Леонида Алексеевича Лара. Участники отправятся на пленэр для рисования пейзажей.

В этот же день состоится пешеходная экскурсия "Тропой предков" по окрестностям Андреевского озера. Сотрудники музея научат находить памятники археологического наследия в природном ландшафте. Экскурсия включает посещение городища "Андрюшин городок", который является средневековой крепостью.

Обращаем внимание читателей, что в программе возможны изменения. Подробную информацию о мероприятиях Тюменского музейно-просветительского объединения можно узнать на сайте www.museum-72.ru.

Музей-усадьба Колокольниковых

Адрес: ул. Республики, 18, 20; тел.: 46-49-63

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30)

ЧЕТВЕРГ — с 12:00 до 20:00

Выходные: понедельник, вторник

Музей "Дом Машарова"

Адрес: ул. Ленина, 24; тел.: 46-13-10

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30)

ЧЕТВЕРГ — с 12:00 до 20:00

Выходные: понедельник, вторник

Музей "Городская Дума"

Адрес: ул. Ленина, 2; тел.: 46-11-59

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30)

ЧЕТВЕРГ — с 12:00 до 20:00

Выходные: понедельник, вторник

Археологический музей-заповедник на оз. Андреевском

Адрес: 23-й км Ялуторовского тракта; тел.: 76-67-67

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30)

Выходные: понедельник, вторник.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское музейно-просветительское объединение" создано в 2017 году. Учреждение включает в себя музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Тобольский историко-архитектурный музей заповедник и Ялуторовский музейный комплекс. Генеральный директор объединения – Светлана Сидорова.