Любителей фотографировать приглашают в "Русскую цивилизацию"

Жители Тюменской области могут поучаствовать в международном фотоконкурсе "Русская цивилизация", который проводится с целью гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России посредством привлечения внимания граждан к истокам и традициям русской культуры.

Организатор фотоконкурса – Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России).

Фотоконкурс стартовал в середине июля и продлится до 2 сентября 2017 года. Свои работы на конкурс могут направлять как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет независимо от пола, места жительства и рода занятий.

Конкурс проводится по пяти номинациям: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура" и "Народное творчество".

Каждый участник может предоставить от 1 до 5 фотографий в каждой номинации (в общей сложности одним человеком может быть размещено не более 25 изображений). К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2012 года.

Жюри оценит оригинальность идеи фотографии, художественный уровень и содержание фотографии, мастерство участника, соответствие фотографии требованиям конкурса и номинациям.

Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки. Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.

Так, тюменец Александр Тарасов разметил на сайте несколько своих снимков. Например, из мастерской семьи Шитовых - известных в Тюмени мастеров деревянного зодчества и хранителей древних традиций областной столицы Западной Сибири. На фото глава семьи - Вадим Шитов.